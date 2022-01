Melania Trump mette all’asta il capello bianco indossato durante la visita di stato del presidente francese Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte alla Casa Bianca. Il prezzo di base dell’asta, chiamata ‘The Head of State Collection‘, è di 250.000 dollari e chi vorrà portarsi a casa il prestigioso oggetto dovrà prepararsi ad aprire il suo portafoglio digitale. Così come in dicembre, infatti, Lady Trump accetterà solo SOL, una forma di criptovaluta. L’asta si terrà dall’11 al 25 aprile e una quota del ricavato sarà donato a ‘Fostering the Future’, parte dell’iniziativa Be Best contro il bullismo portata avanti dalla ex First lady quando era alla Casa Bianca.

In vendita, nello stesso lotto, anche un acquerello originale e uno in versione Nft, tutti e due di Marc-Antoine Coulon, lo stesso artista che ha disegnato gli occhi dell’ex First lady per un non fungible token venduto lo scorso mese. Ma il pezzo forte del lotto in vendita è sicuramente il capello autografato da Melania e disegnato da Hervé Pierre per completare il look di Michael Kors indossato dall’ex First Lady durante gli appuntamenti con Macron e Brigitte a Washington. Era l’aprile del 2018 e il presidente francese era il primo ospite di stato della Casa Bianca di Donald Trump: la visita era caduta poco dopo le indiscrezioni stampa sui rapporti extraconiugali dell’ex presidente e rappresentava la prima uscita pubblica di Melania dopo giorni di silenzio. L’ex First Lady era consapevole che tutti i riflettori erano puntati su di lei e ha scelto, come in molte altre occasioni, di esprimersi attraverso il look e la moda.

La strada degli Nft e delle criptovalute abbracciata da Melania è una novità nella tradizione delle ex First Lady, molte delle quali si sono dedicate alla scrittura di libri di memorie e alla beneficenza una volta lasciata la Casa Bianca. Ma Melania non è mai stata una First Lady tradizionale, e anche ora continua a dimostrarlo.