Il suo buongiorno al segno dei Pesci, dalla pagina Facebook, è la foto di un gilet con tanti pesciolini applicati. Ma non è un indumento qualunque. È il panciotto realizzato nel 1923 da Fortunato Depero, esponente del movimento futurista. Grazia Mirti, l’astrologa della guida dell’amore e di tante altre pubblicazioni di successo, i suoi consigli li correda sempre con riferimenti all’arte e alla cultura. Oggi un pittore, domani uno scrittore. Piccole sollecitazioni che i suoi follower colgono. Ma lei, laureata in Economia, è anche un’esperta di astrologia finanziaria.

Nel 2020 aveva messo in guardia: la congiunzione tra Saturno e Giove, un evento che non avveniva da molti secoli, non faceva presagire nulla di buono. Purtroppo sappiamo cos’è accaduto con l’arrivo della pandemia. Andando più indietro nel tempo si scopre che la studiosa di astrologia aveva previsto in anticipo la grande crisi finanziaria del 2007-2013, quella chiamata la Grande Recessione. Come? Studiando le opere di Louise McWhirter, che attraverso l’osservazione del nodo lunare aveva stabilito una corrispondenza con un’altra grande crisi, quella iniziata nel 1929. Il 28 luglio 1933 il nodo lunare si trovava in Acquario (la posizione peggiore) quando la Borsa toccò la sua quotazione più bassa.

Si chiama, appunto, astrologia finanziaria. E qualcosa prevede anche per questo 2022 che è appena iniziato. Questa volta però le stelle non sono infauste. “E’ prevista – spiega Grazia Mirti – un’altra congiunzione celeste, ad aprile si incontreranno in cielo Giove e Nettuno, evento che non accadeva dal 1856”. E’ un altro evento celeste epoca e si ripeterà nuovamente solo nel 2188. “Ho verificato con cura – spiega la Mirti – le conseguenze passate, e ritengo sia di buon auspicio per l’Italia”. Per una volta, insomma, da firmamento arrivano auspici positivi per i nostro Paese.

Lei si descrive così: “Sagittario con Luna in Pesci, sono laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino. Dapprima docente nelle Scuole Superiori di Stato, ho scelto in seguito di dedicarmi a tempo pieno all’Astrologia, grande amore della mia vita”. Torinese, si dice che anche Cesare Romiti la consultasse quando c’erano da prendere decisioni difficili. E’ convinta che le Stelle influenzino anche l’andamento dei mercati e ha un blog, appunto, di astrologia collegata ai grandi movimenti della finanza.

Quali sono le sue previsioni per i prossimi 12 mesi? Nel 1856, ricorda, fu fondata Italgas, e questo appare un buon segnale nella complicata situazione dei super rincari delle fonti energetiche. Ricorda ancora: “All’epoca il Piemonte aveva appena vinto la guerra di Crimea e grazie a Cavour poté ottenere un trattamento di rispetto a livello europeo”. Un’altra similitudine: le carte del cielo accomunano Mario Draghi a Camillo Benso. E negli Usa? “I momenti più delicati – spiega – arriveranno tra marzo e aprile e tra luglio e agosto”. Sarà un anno complesso anche per il presidente Biden, ma l‘economia sarà stazionaria”.

Lo dicono gli studi della McWhirter: “Quando il Nodo transita in Leone l’economia Usa è al massimo, quando è in Acquario è al minimo. Nel 2022 Il Nodo Lunare sarà in Toro, a metà strada”. Oroscopo anche per il Bitcoin: “È un Capricorno solido, ha già dato vita a molte altre criptovalute che si stanno diffondendo anche a livelli statali”. Poi c’è la politica. Il centrodestra: “Tra i due leader è Meloni ad avere le migliori chances, Salvini attraverserà momenti complessi”. Berlusconi che mira alla presidenza della Repubblica? “Voti ne prenderà, le illusioni superano la realtà”. E a sinistra? “Un buon periodo per Enrico Letta”. Ma nella vita di tutti noi, al di fuori delle logiche della finanza, della politica, dei mercati, quali saranno i segni fortunati? “I segni d’Acqua, soprattutto Cancro e Pesci. Quelli di Fuoco avranno bei segnali da fine maggio ma il loro anno magico sarà il 2023”.