Stanotte a Napoli, il programma dedicato alla città partenopea condotto da Alberto Angela ha convinto pubblico e critica. E non è certo una novità: il conduttore e divulgatore è una ‘garanzia’ per la prima rete Rai. Tra coloro che non hanno apprezzato la chiave scelta per raccontare Napoli c’è però Alfredo Felco dei The Jackal che con un post social dal tono sarcastico ha elencato quanto difficile sia ‘vivere la città’: “Grazie Alberto Angela per aver ricordato a tutta Italia che Napoli non è solo Gomorra, non è solo criminalità, non è solo caos cittadino e istituzioni che se ne fregano, non è solo una città al limite del vivibile con una qualità della vita bassissima tanto che siamo messi sempre agli ultimi posti nelle classifiche… Napoli non è solo mezzi pubblici che non funzionano e che obbligano gli abitanti ad avere per forza un’automobile con tutto quello che ne consegue in termini di aumento del traffico e della qualità dell’aria che respiriamo. Non è solo decadenza e scuole chiuse ogni due giorni perché il comune non ha i soldi per mettere in sicurezza la città al punto che bastano due gocce d’acqua e ci scappa la tragedia, non è solo cuozzi maleducati e arroganti, non è solo questo ma ci sono anche un paio di posti veramente carini che dovete assolutamente vedere una volta nella vita”. Subito la risposta di un commentatore: “Quelli che hai elencato sono problemi verissimi, ma cosa c’entrano con un programma che tratta di storia, arte e cultura? Se togli queste allora sì, Napoli è nu (emoji del wc)“. La risposta di Felco: “Che non ci riesco a vivere a Napoli per tutti i problemi con cui mi scontro quotidianamente e l’idea che nessuno sta facendo e farà niente per migliorare la situazione, distrugge totalmente la consolazione che potrei trovare nella bellezza della città, anzi me la fa sembrare una bellezza effimera e vuota una facciata colorata dietro la quale ci nascondiamo per continuare a non fare niente comunque ehi era solo una battuta”.