“Dove sei Ciuffy? Dove sei?“, così Katia Ricciarelli con le lacrime agli occhi nella notte tra il 28 e il 29 dicembre. Erano le 3 del mattino quando la soprano ha svegliato i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 lamentandosi e in cerca del cagnolino. “È sonnambula”, ha sentenziato Eva Grimaldi, la più angosciata insieme a Manila Nazzaro: “Ma Katia… ma veramente? Chiamiamo qualcuno!”. Ancora pianti disperati e così tutti i concorrenti sono in stato d’agitazione, fino a quando Ricciarelli è sbottata a ridere. “Vaffan**o”, l’esclamazione più ricorrente dopo la rivelazione dello scherzo.

Tutto è nato da un episodio precedente. La cantante lirica, infatti, si era svegliata in piena notte convinta realmente che fosse pomeriggio. Dopo essersi vestita e truccata si è recata in veranda, dove ha trovato alcuni compagni svegli. Sorpresi di vederla a quell’ora, le hanno fatto notare di aver dormito poche ore. “Sono tutta scombussolata, mi sono appena alzata pensando fosse tardo pomeriggio e mi sono vestita. Tutto mi sono messa, ho messo pure gli anelli. Vi giuro che pensavo fosse tardi. Adesso entro in confessionale e gli dico che mi devono mandare a casa mia. Mi sono pure messa i tacchi, guardate. So che sono andata in camera, mi sono messa a letto, mi hanno spento la luce e ho dormito”.

E ancora ha aggiunto: “Pensavo fossero passate tante ore. Sarò andata a dormire alle 23. Ragazzi non sto scherzando pensavo fosse pomeriggio. Ma davvero è notte? Se mi fate uno scherzo giuro che mi arrabbio. Sono le 3?”. Dopo aver compreso la situazione e soprattutto di non aver più sonno ecco che è nata l’idea dello scherzo agli altri compagni. Della serie: “Se io non dormo, non dovete dormire neanche voi”. Alle 4 del mattino, infatti, tutta la Casa è sveglia: chi in salone a bere una tisana, chi in giardino a fumare. Dress code obbligatorio: il pigiama.