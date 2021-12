Katia Ricciarelli e le esternazioni discutibili al Grande Fratello Vip6. Non è la prima volta che la soprano fa scatenare un’ondata di indignazione sui social. Era già accaduto, ad esempio, con la frase sulla presunta omosessualità di Biagio D’Anelli. Adesso a far discutere è invece un apprezzamento poco carino su Soleil Sorge. Stando a quanto riportato dal Messaggero, la cantante lirica ha detto: “Anche questa non scherza. Guarda, qua non c’è niente“, ha detto riferendosi al seno dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Allora Soleil, a tono: “Amore, quando voi eravate in fila per il seno io ero a prendere un po’ più di cervello“. “Dovresti avere un cervello grosso così, dunque”, ha esclamato Katia. Quindi Soleil ha concluso: “Ma la taglia c’è, il problema è il contenuto! Ho preso solo la materia”.