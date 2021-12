Ieri 27 dicembre Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato con un video di essere positivi al Covid. Fortunatamente al momento non hanno sintomi ma la paura più grande è per i figli, Leone e Vittoria. Oggi l’imprenditrice ha aggiornato i follower sulla situazione: “Buongiorno, sto bevendo il caffettino in camera. Per fortuna stiamo ancora bene, i bambini continuano ad avere un pochino di febbre e tantissima tosse, questo ormai da qualche giorno, ma continuano ad essere negativi. Questo è un mistero”, ha esordito. Poi ha aggiunto: “Averli così mezzi malati in casa e non poterli abbracciare e curare come vorremmo, è un incubo. Speriamo che si riprendano presto. È una rottura di pa**e, mandateci tanti pensieri positivi”.

A far sorridere la coppia ci pensa il primogenito che, ripreso dal rapper milanese, ha teneramente detto: “Hai preso il virus? Anche tu dovevi metterti la giacca come me, papà“. “Hai ragione amore”, gli ha risposto Fedez. I Ferragnez, infatti, continuano ad indossare la mascherina in casa per evitare di contagiare i figli. La preoccupazione è tanta, specialmente per la piccola Vittoria che non ha neanche un anno. Tra l’altro, proprio di recente ‘la Vitto’ – come ama chiamarla la mamma Chiara – era stata poco bene, tanto che la coppia aveva preferito interrompere le vacanze e tornare a Milano: “Così abbiamo gli ospedali più vicini“. L’augurio è che tutto possa passare il prima possibile.