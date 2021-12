Nel primissimo pomeriggio di oggi 24 dicembre, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato via social di dover fare rientro a Milano a causa delle condizioni di salute della figlia Vittoria. La secondogenita – che lo scorso ottobre era stata ricoverata in ospedale con “febbre alta, disidratazione e difficoltà respiratorie” – ha la tosse. “Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo (per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo) ma dopo la brutta esperienza per il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza)”, ha scritto via Instagram story il rapper milanese. L’imprenditrice digitale ha invece deciso di registrare un video: “Ciao, buona Vigilia. Noi quest’anno con le vacanze non siamo particolarmente fortunati. Leo (il primogenito, ndr) non stava bene, aveva la febbre ieri. Oggi no ma ha la tosse e se l’è presa la Vitto”.

Poi ha aggiunto: “Sono entrambi negativi (al tampone per la rilevazione del Coronavirus Sars-2, ndr) però visto lo spavento di qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali. Non si sa mai, speriamo di no… qui siamo un po’ isolati“. Infine ha concluso: “Speriamo di essere tutti più fortunati con le vacanze e con la salute l’anno prossimo”. La coppia stava alloggiando al Lefay Resort & SPA sulle Dolomiti insieme a Valentina, la sorella di Chiara Ferragni. Qui avevano trascorso le feste natalizie anche lo scorso anno. Ad ogni modo sembra nulla di grave, come testimoniano gli scatti pubblicati poi dal rapper su Instagram e che ritraggono i bimbi che giocano insieme: “Buona vigilia di Natale dalle nostre meraviglie”, è la didascalia a corredo delle tenere immagini.