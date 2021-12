Non è la prima volta che Katia Ricciarelli si lascia andare a uno sfogo di questo tipo. Da quando si trova nella Casa del Grande Fratello Vip, la soprano ha più volte detto di essersi pentita di essersi dedicata totalmente al lavoro, trascurando così la vita privata. “Devo dire la verità, è stato il Natale più brutto della mia vita. Vedere la gioia dei messaggi, dei baci dei figli e dei parenti degli altri mi ha fatto pensare che mi sono trovata sola con una famiglia molto ridotta. Non ho mai passato il Natale lontano da mia mamma, questa volta ero sola”. Queste le sue parole nell’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini: “Che brutta giornata, piena di malinconie, pensieri, rimpianti. Pensavo di aver fatto bene a dedicare tutta la mia vita al lavoro. C’è il rimpianto di dire che potevo fare di più, e invece ero sempre in giro”, ha aggiunto.