“Io e la Ferry siamo positivi. Che gioia”. Con queste parole, Fedez e Chiara Ferragni hanno raccontato su Instagram di essere risultati positivi al Covid-19. Anche loro, come milioni di italiani, sono quindi in quarantena. La variante Omicron, cinque volte più contagiosa di quella Delta, sta colpendo tutto il mondo, e i casi s’impennano toccando il record giornaliero di positivi (assieme al record di tamponi realizzati in un solo giorno).

Due giorni fa i Ferragnez, Chiara e Federico, erano partiti per le loro vacanze natalizie sulle Dolomiti, ma erano dovuti tornare per un piccolo problema di salute della piccola Vittoria: “Leo non stava bene ieri aveva la febbre oggi non ce l’ha più ha solo la tosse però se l’è presa la Vitto. Sono entrambi negativi però visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali”, avevano detto.

Ora raccontano di essere risultati positivi: “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri: ieri abbiamo fatto il molecolare, il cui risultato è arrivato adesso. Io e Fede siamo positivi, i bambini non si sa come sono negativi, per ora, motivo per il quale dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno”. Infatti nel video pubblicato su Instagram entrambi indossano una mascherina FFP2 per tutelare i figli, risultati negativi. Continuano: “Non possiamo mantenere una distanza più di tanto con i bambini dovendoli accudire. È una situazione un po’ così. Per fortuna siamo asintomatici, stiamo tutti bene. La nostra priorità è che i bambini stiano bene e speriamo che continuino così. So che molti di voi sono nella stessa situazione, teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda”.