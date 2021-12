“Io e Jovanotti all’Omicron bar, un locale malfamatissimo. Sto bene, non ho sintomi, magno da mane a sera…grazie a tutti!”. Così scherza su Instagram Nicola Savino dopo esser risultato positivo al Covid così come il suo amico Jovanotti, postando una foto nella quale è ritratto assieme al cantautore. Era stato proprio quest’ultimo ad annunciare ieri su TikTok la positività sua e di Savino, “nonostante il tampone rapido avesse stabilito che non lo era. I tamponi rapidi non funzionano granché. Mi ha chiamato la sera Nicola, mi ha detto ‘stamattina ero negativo, ora ho fatto il molecolare e sono positivo'”.

