La schiettezza e la sincerità di Ornella Vanoni non risparmiano nessuno, neanche la coppia social più amata dagli italiani. Nella giornata di ieri 26 dicembre, la cantante e attrice milanese ha commentato una foto pubblicata su Twitter da Paolo Stella nella sera della vigilia di Natale. L’influencer e scrittore è ritratto con un gruppo di bambini euforici in una sala addobbata in pieno clima natalizio. “Molto meglio naturale la vera felicità no come i Ferragnis“, recita letteralmente il Tweet di Vanoni. Al di là della storpiatura del nome, appare evidente che il riferimento sia ai Ferragnez, ovvero la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. Come replicheranno? Al momento, tutto tace.

Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) December 26, 2021