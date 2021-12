Dopo Alex Belli e Soleil Sorge, la “chimica artistica” più forte della Casa del Grande Fratello Vip6 è quella tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Sembrerebbe di sì. Lei, 21 anni ed ex tronista di Uomini e Donne. Lui, invece, 32 anni ed ex corteggiatore del talk dei sentimenti di Canale 5. Ma a legarli non è solo il programma di Maria De Filippi o almeno questo è quello che riporta Fanpage, secondo cui ci sarebbe anche lo zampino di Fabrizio Corona.

In un recente momento di coccole ed effusioni, la ragazza ha detto al DJ: “Te lo giuro su mia madre, mi aveva detto: a metà del tuo percorso entrerà un imprenditore giovane che ti piacerà tantissimo… te lo giuro su mia madre!”. Che si stesse riferendo proprio a Corona? Difficile a dirsi anche perché Basciano, preferendo che la conversazione rimanesse privata, ha appositamente tolto il microfono a Sophie, mettendolo in tasca. Le uniche parole che si sono sentite successivamente sono state: “Non sto scherzando”.

Ad ogni modo, per chi fosse meno avvezzo ai gossip, c’è da sottolineare che durante l’estate scorsa la 21enne avrebbe avuto un flirt proprio con Corona (anche se successivamente lei ha detto che sono solo amici). Che ciò possa significare qualcosa? Probabile che Alfonso Signorini vorrà parlarne in diretta stasera 27 dicembre, su Canale 5.