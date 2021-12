Dopo un periodo difficile, Antonella Clerici è tornata e si è ripresa il suo pubblico, che la segue con stima e affetto. La conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Senior ha esaudito tutti i desideri personali e professionali che sognava da sempre: dal compagno Vittorio Garrone all’amata figlia Maelle (“Non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi”), nata il 21 febbraio 2009 dalla storia d’amore con Eddy Martens.

Proprio in relazione alla nascita della figlia, Antonella Clerici ha lanciato una ‘frecciatina’ alla Rai. Sulle pagine di Chi, ha infatti rivelato: “Quando litigai con la Rai perché non volevo più fare ‘Unomattina’ andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’esperienza sembrava tutto finito, invece tornai in Rai a fare ‘La Prova del Cuoco’. Ma lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori“. Era il 2008, infatti, quando la conduttrice fu costretta a lasciare il programma a causa inizialmente di un infortunio e poi sostituita da Elisa Isoardi. Prima dal 2008 al 2010 e poi nuovamente dal 2018 fino alla chiusura del programma, nel giugno 2020. Ma adesso Antonella Clerici è tornata più forte di prima: “Sono come l’araba fenice, sono una maestra di seconde possibilità”, ha concluso.