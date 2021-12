Era stata annunciata come ‘la grande inaugurazione’ e invece è stato un mezzo fiasco. O almeno, questo è quello che ha riportato Roma Today titolando: “Niente coda per la catena di fast food dell’influencer Gianluca Vacchi“. Forse le aspettative erano troppo alte dopo il successo di Kebhouze in via Sarpi, a Milano? Lì il ristorante, durante l’apertura del 5 dicembre scorso, aveva avuto un buon riscontro e ci si aspettava che lo stesso accadesse nel centro commerciale Euroma2.

“Gianluca Vacchi ha colto in un attimo il potenziale dietro l’idea che gli abbiamo proposto – ha raccontato Oliver Zon, uno dei giovani soci e fondatori di Kebhouze -, è un piacere lavorare con lui perché ha una visione imprenditoriale all’americana, e profonda fiducia nei confronti del nostro team operativo. L’obiettivo è lavorare sul kebab come brand, c’è un vuoto di mercato che vogliamo cogliere. Apriremo anche a Torino, Biella, Taranto. Insomma stiamo andando veloci”. “Ci si fida di Gianluca, speriamo che non deluda” oppure “Non sono un appassionato di kebab, volevo provare questo in particolare”, alcuni dei commenti delle persone presenti all’inaugurazione nella Capitale. “Quanto incide che ci sia proprio lui, Gianluca Vacchi, dietro a questa cosa?”, ha poi chiesto la giornalista a una ragazza. Lei ha replicato: “Io in realtà neanche lo conoscevo“. Gelo.