Per il principe Harry e Meghan Markle quest’anno sarà un Natale speciale. Insieme a loro e al primogenito Archie (nato il 6 maggio 2019) ci sarà anche l’ultima arrivata, Lilibet Diana. La piccola – che porta nel nome un omaggio a Diana Spencer – è nata il 4 giugno 2021. Tutto meraviglioso, se non fosse che della bimba non esiste ancora neanche una foto ufficiale. A oltre sei mesi dal lieto annuncio il suo volto non è stato rivelato. Fatto insolito, perché Archie era stato invece mostrato il giorno successivo alla nascita, nella Saint George’s Hall del Castello di Windsor.

Secondo l’esperto reale dell’Express Neil Sean, i duchi di Sussex “stanno aspettando il momento giusto per avere il massimo impatto. Se mettessero una foto sui social media, molte persone sarebbero felici di vedere la bambina, sono tutti interessati, ma con il passare del tempo l’interesse diminuirebbe”. “Vogliono dare valore alla loro privacy e Lilibet è solo una bambina. Più si protegge qualcuno rispetto alla sfera pubblica, più le persone farebbero di tutto per vedere la persona in questione”, ha invece dichiarato Jonathan Sacerdoti, altro esperto reale. Quale sarà la verità?