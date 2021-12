E’ appena uscito il suo nuovo libro: “Paolo Fox – l’oroscopo 2022” che racchiude le previsioni astrologiche annuali e mensili per amore, salute e forma fisica. Con un capitolo dedicato esclusivamente alle coppie. Paolo Fox, l’astrologo ormai ospite fisso di molte trasmissioni televisive, fra cui Ballando con le Stelle nel 2017, è uno di quei personaggi che sanno sorridere. Anche di se stessi. Appassionato di astrologia sin da ragazzo, deve la sua fortuna a Paolo Villaggio. L’attore di Fracchia e Fantozzi negli anni ‘80 lo invita come astro-ospite in un suo programma televisivo in onda su Odeon Tv. Poi la radio e ancora la tv, questa volta come presenza fissa di programmi nazionali. Ci azzecca oppure no? Come tutti gli esperti, poiché l’astrologia non è una scienza esatta. Però dichiara a “Che tempo che fa”: “Su una cosa ho azzeccato! Ed è scritto nero su bianco: la caduta del Governo Conte”. E sul nuovo Presidente della Repubblica? Questo purtroppo non è ancora scritto nelle stelle, però una classifica dei segni si può già abbozzare. E basta vedere i papabili di che segno sono. Tanto non esiste alcun provvedimento di legge per cambiare il proprio cielo di nascita. Vediamo subito come Paolo Fox vede il 2022 segno per segno.

Ariete? E’ fra i segni favoriti. Giove nel segno è un transito importante a partire da maggio: Dopo due anni faticosi comincia un periodo produttivo per i prossimi due anni. Producete.

Per i Toro è l’anno del risparmio. Ma è anche quello del non fermarsi mai. Nemmeno di fronte ai no. Alleati potenti fra gli astri vi invitano proseguire.

Il Gemelli è un altro favorito. Nel 2021, dopo la stanchezza del passato arriva la forza. E quelli che hanno coraggio possono addirittura sposarsi.

Per il Cancro, avete la forza necessaria per inseguire le vostre ambizioni. I momenti più importanti per il lavoro sono concentrati all’inizio e alla fine del 2022. Occhio però a non perdere di vista i sentimenti.

Il Leone? E il segno che anche se non sa fare qualcosa la fa lo stesso. Tuttavia il mese migliore per farla è giugno. Attenti a non spendere troppo con le vostre manie di protagonismo.

I nati sotto il segno della Vergine devono fare molta attenzione. Tante promesse invitanti nel 2022, ma poca sostanza. Attenzione agli inganni: cautela.

Il Bilancia deve diventare peccatore. Spesso rimane al bivio, ha paura di buttarsi. Ma nel 2022 deve fare un passo avanti e superare ogni in decisione, soprattutto a luglio.

Per lo Scorpione è un anno importante. Ma tutto si gioca entro primavera. Il consiglio? Muoversi subito. Per finire le cose iniziate nel 2021. Non aspettate: il 2022 è l’anno della trasformazione a partire dalla primavera. E dovrete essere in forma.

Sagittario è il segno degli avventurieri e dei pionieri. Anche in amore. Ma se c’è qualcosa che volete concedervi fatelo a marzo. E’ il mese perfetto.

I Capricorno hanno già avuto qualche segnale importante. Saranno molto forte nel raggiungimento delle mete. Ma se hanno da fare cose importanti devono sbrigarsi. Meglio subito.

Per gli Acquario la parola d’ordine è “pazienza”. Non mancano novità dal punto di vista lavorativo ma i successi arrivano a seguito di un work in progress.

Pesci. Ecco un altro segno super favorito, fra i tre più fortunati. Un grande cielo li aspetta! I segreti saranno smascherati. Non abbiate vergogna a rivelare e a rivelarvi.

Più nel dettaglio:

Gli Ariete escono da un periodo difficile e possono finalmente abbandonarsi all’amore. Il 2022 è per loro l’anno della rinascita, con opportunità positive nel lavoro e in ambito economico. Anche per il Toro, sono in arrivo promozioni e soddisfazioni, ma senza tralasciare le responsabilità e i sacrifici. Per i Sagittario tante le novità in famiglia e un’energia stratosferica. Le finanze? Saranno rimpinguate. Per l’Acquario il 2022 è l’anno dei cambiamenti. Soprattutto sul lavoro.

I Gemelli hanno un inizio un po’ frenato, ma una primavera a velocità di crociera in un cielo sereno. I Cancro beneficiano del transito di Giove all’inizio del 2022, poi da maggio tanta energia in tutte gli aspetti della vita, compreso il cuore. I Leone, nonostante Saturno contro, possono contare su un coraggio ancora più forte e deciso del solito. Per affrontare i cambiamenti di primavera. Per la Bilancia sarò un anno di novità e nuovi stimoli da ogni parte. Opportunità da cogliere ed esplorare.

Mesi un po’ complicati per i Vergine che possono risolvere le questioni legali solo in estate. Ma l’amore sarà più fortunato con riconciliazioni e nuovi incontri per i single. Gli Scorpione hanno pochi soldi ma molte soddisfazioni professionali. In amore? Una certa insicurezza ma tutto non si può avere. Un anno brillante per i Capricorno con i transiti favorevoli di Venere e Sole. Da maggio in poi tanti i chiarimenti in ambito lavorativo e sentimentale. Per i Pesci il 2022 comincia con i fuochi di artificio e promette non solo opportunità di crescita anche professionale ma anche progetti per amori nuovi o consolidati.