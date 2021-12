Damiano David come Paul Newman. Anzi, “in Paul Newman”. Ora la cosa potrebbe sembrare un po’ azzardata e infatti riportiamo subito la fonte, Novella 2000: “Arriva da Hollywood la voce che per un docufilm su Paul Newman che dovrebbe anticipare l’uscita della biografia dell’attore realizzata con la collaborazione delle due figlie seguendo una marea di registrazioni del padre, stanno pensando proprio a Damiano”, si legge sul settimanale. Tutto dipenderebbe da “quella incredibile somiglianza”. Sarà così? Intanto i Maneskin hanno rinnovato il loro contratto con Sony. Con 6 dischi di diamante, 133 platino e 34 oro a livello globale e quasi 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021, anno che li ha visti protagonisti di numerosi successi, dal primo posto al 71° Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e Buoni” (cinque dischi di platino, contenuto nell’album “Teatro d’Ira – Vol. I”) fino al premio “Best Rock” agli MTV EMAs, la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, e l’inclusione di “I Wanna be Your Slave” nella “Top 10 Tracks of 2021” (triplo disco di platino) secondo BBC. Hollywood? Domani è un altro giorno.