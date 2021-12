Sembra incredibile, ma ogni giorno che passa la soap sulla vita di Wanda Nara e Mauro Icardi si arricchisce di nuovi dettagli, a un livello tale da fare invidia agli sceneggiatori di Beautiful. Dopo l’incantesimo d’amore “Agua de Tanga” che Eugeniza China Suarez avrebbe fatto al calciatore, ecco che ora i media argentini scodellano un altro colpo di scena: un possibile flirt tra la procuratrice e il suo bodyguard, Agustín Longueira.

A rilanciare questo nuovo triangolo è il giornalista argentino Rodrigo Lussich, secondo cui ci sarebbe del tenero tra Wanda Nara e la sua guardia del corpo: “Chi verrà a prenderla in giro per casa? La guardia del corpo Agustín Longueira, che è affascinato da questa fama improvvisa. La porterà su una lettiga”, ha detto il conduttore del programma tv argentino Intrusos con in sottofondo la colonna sonora del film “The Bodyguard“. Poi ha fornito ulteriori dettagli su Logueira: “Ho scoperto che era un ‘granatiere’ a cavallo, è nato a San Pedro ed è affascinato da Wanda”. “Wanda lo segue su Instagram e a lui lei piace. Certo, è una bella donna; e lei lo guarda avidamente. Svegliati Mauro Icardi, lì in Europa. Va bene, è meglio che dorma perché da sveglio era un disastro”, ha concluso Lussich.

Ma non è finita qui. Visto il clamore suscitato dalla notizia in Argentina, è stato lo stesso Augustìn Longueira a raccontare la sua versione a Los Angeles de la Manana: “Sono l’unica guardia del corpo che ha al momento e lei è molto tranquilla e educata“, ha dichiarato Longueira riferendosi aWanda Nara. “Sono arrivato a Wanda tramite un’azienda che mi ha assunto per tutta la durata del suo soggiorno in Argentina, che si protrarrà probabilmente fino al 3 gennaio”. Nel corso dell’intervista, i conduttori di Los Angeles de la Manana Yanina La Torre e Angel Brito hanno incalzato il bodyguard, chiedendogli ulteriori dettagli sul suo rapporto con Wanda Nara: “Sei andato con lei a ballare al Tequila? L’hai accompagnata al bowling?“, ha chiesto Brito. “Sono sempre vicino a lei e sono attento a quello che succede intorno”, la risposta di Longueira. “Ma ci sei solo tu vicino a lei? Gli uomini si tirano indietro? Dicci la verità”, ha insistito quindi Yanina. “Non solo solo io“, ha concluso il bodyguard senza però aggiungere altri particolari. Non finisce qui, ne siamo certi.