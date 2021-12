I partecipanti erano 1500, collegati da ogni parte del mondo. E i cimeli tantissimi, compresa Villa Devoto, la casa che Maradona regalò a mamma e papà a inizio carriera. Eppure l’asta per accaparrarsi quanto appartenuto al Pibe de Oro è andata male: raccolti 26 mila dollari. Quanti pensavano di guadagnarne i familiari? Due milioni. Su disposizione della magistratura argentina e con l’accordo degli eredi, l’asta è stata organizzata da Adrian Mercado, broker immobiliare e banditore d’aste. “Tutti gli oggetti arrivano da Dubai, dove Diego ha risieduto per diversi anni. Sono giunti due container pieni di qualsiasi cosa. Poi la famiglia, in particolar modo i figli, li hanno visionati e hanno autorizzato la vendita soltanto di 90 pezzi. Diversi beni non sono stati messi in vendita, ma in futuro potrebbero esserci altre aste“, le parole di Mercado a serieanews.com.