All’origine della fake news transfobica su Brigitte Macron, scrive Le Figarò, ci sarebbe una giornalista vicina ad ambienti di estrema destra. Su Twitter con l’hashtag #JeanMichelTrogneux, spuntato per la prima volta il 7 novembre, si legge che Brigitte Macron è nata uomo con il nome, appunto, di Jean Michel Trogneux (suo cognome da nubile). Ora, dal momento che la fake news non ha smesso di circolare, Brigitte Macron ha deciso di denunciare. Questo quanto riferito dall’avvocato della moglie di Emmanuel Macron a CheckNews. Negli ultimi giorni, scrive ancora Le Figarò, i tweet con hashtag #JeanMichelTrogneux sono numericamente aumentati così come le menzioni e tra i molti retweet ci sarebbero quelli di esponenti dell’estrema destra e di molti ‘leader’ dei no vax. Tutto sarebbe partito da Natacha Rey, una giornalista che ha pubblicato la fake news su “Faits et documents”, “sconosciuto al grande pubblico”.