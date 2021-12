“Una Città che invita i propri cittadini al green, una Città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una Città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strada, le buche”, inizia così il post pubblicato da Natale Giunta ieri 19 dicembre. Il famoso chef – noto ai più per la partecipazione a La Prova del Cuoco – nella serata di venerdì 17 è caduto mentre camminava con il monopattino a piazza Sturzo, a Palermo. “Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque”, ha continuato a scrivere a corredo di un selfie in cui è ritratto su una barella con vistose ferite al naso, un grande cerotto sulla fronte ed il collare cervicale.

Infine un ringraziamento, stavolta senza sarcasmo, per chi lo ha aiutato: “Ringrazio quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi. Ringrazio il pronto soccorso del Civico, ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato. Grazie Salvo Mularo per avermi sedato”, ha scritto lo chef. Ora Giunta, rientrato a casa dopo l’intervento, pensa solo alla guarigione: “Un’azione legale contro il Comune di Palermo? Vedremo – ha dichiarato lo chef a Repubblica Palermo – Per adesso penso solo a riprendermi, sono a pezzi”.