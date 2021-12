Ingaggiare un pianista personale per un risveglio mattutino al suono di canzoncine di Natale? Sì, se sei Kim Kardashian. Come riportato da People, recentemente l’imprenditrice e attrice statunitense ha pubblicato una Instagram stories scrivendo: “Ogni mattina durante il mese di dicembre Philip Cornish viene a suonare la musica di Natale al pianoforte per svegliare i bambini”.

Non un pianista qualsiasi ovviamente, bensì uno stimato producer, vincitore di un Grammy. Così i quattro figli di Kim – North, Saint, Chicago e Psalm – ogni giorno potranno svegliarsi circondati dall’atmosfera natalizia. Questa la scelta della 41enne per il primo Natale da divorziata (l’influencer si è separata da Kanye West). Chissà se non lo abbia fatto anche per compiacere un proprio desiderio.