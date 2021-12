Dopo la puntata del Grande Fratello Vip6 andata in onda venerdì 17, Jessica Selassiè ha dichiarato di voler rimanere nella Casa. Per chi non lo sapesse, infatti, il reality continuerà inaspettatamente fino al 14 marzo 2022, così Alfonso Signorini ha chiesto ai concorrenti chi se la sente di restare e chi invece vuol tornare a casa. Ma se la Princess sembrava decisa, dopo aver comunicato in studio la propria scelta, ha cominciato ad avere qualche ripensamento. Tornata in Casa, è sbottata a piangere e si è sfogata con i compagni: “Non sono motivata nello stare qui dentro, non sono stimolata. Mi sembra che sto qui a scaldare il letto”.

“Ma no, amore ma perché dici così?”, hanno risposto loro. Allora lei: “Ci sono troppe donne ed è entrato un uomo solo”. “Ma che vuol dire? Mica uno rimane per chi entra”, ha ribattuto Manila Nazzaro. “Io avevo già dei dubbi nel volermene andare. Ma non è per un uomo, è il fatto di motivazioni, non sono più stimolata”. “Sono sincera. Stasera in studio non c’era neanche Clarissa (la sorella, ndr), non so se voglio restare. Mi sento banale e inutile, non ho neanche un fan“, ha commentato. “Non buttarti giù, mostra chi sei”, ha aggiunto Soleil Sorge, con la quale Jessica spesso si è paragonata, dicendo: “Lei ha un seguito che io non ho”. Gli altri coinquilini le hanno però spiegato: “Siete due persone diverse con due caratteri diversi. Qui dentro ognuno è speciale”.