Circa 50 mila euro a settimana. Come? Grazie alle proprie flatulenze. È la storia di Stephanie Matto, una showgirl e influencer seguita da 278mila persone su Instagram. Come raccontato da lei stessa, la ragazza vende i propri effluvi in barattolini, a 1300 euro ciascuno. “Che settimana pazzesca è stata. Prima di tutto, grazie per tutti gli ordini, le domande, il supporto e l’amore!”, ha detto sui social di recente.

Le richieste si susseguono senza sosta, per questo Stephanie è solita prediligere cibi che causano meteorismo, dunque iper-proteici e fagioli. Ma attenzione, Tmz rivela infatti che la ragazza ha rischiato di andare in ospedale per un eccesso consumo di barrette di fibre. E non è la sola a fare qualcosa del genere.

Qualche mese fa, il DailyMail aveva raccontato la storia di Emma Martin (è uno pseudonimo che utilizza sui social), una signora di 48 anni che guadagna pubblicando video in cui emette rumorose flatulenze. Tutto grazie ai filmati pubblicati su Only Fans ma anche inviati in privato al costo di 7 dollari al minuto.