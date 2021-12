È appena trascorsa mezz’ora quando Mara Venier comincia ad innervosirsi. Siamo nello studio di Domenica In, nella parte di trasmissione dedicata alla finale di Ballando con le stelle andata in onda su Rai 1 ieri 18 dicembre. Tra gli ospiti in studio oltre alla vincitrice, Arisa, anche Sabrina Salerno, il giudice Guillermo Mariotto e ancora Elisa Isoardi e altri opinionisti ed (ex) concorrenti. Gli ospiti si confrontano sulle vicende del programma condotto da Milly Carlucci: “Ci ho messo tutto l’amore che potevo”, dice Salerno.

Allora la conduttrice interviene: “Ora vorrei sentire Arisa“, ma la cantante genovese continua imperterrita: “Scusa, no volevo dire una cosa…”, neanche il tempo di terminare la frase che Venier la gela: “Sì, dopo”. “Dopo mi fai parlare? Volevo solo dire una cosa del tesoretto”, replica Salerno, ma la padrona di casa è una furia: “Sì ma siccome Arisa non ha aperto bocca, io volevo sentirla. Hai capito? Amore, tranquilla. Se non ti dispiace eh, se poi ti dispiace io non coinvolgo più nessuno e fate voi”. Gelo. Mara Venier allora sbotta a ridere e fa proseguire Rosalba Pippa (questo il vero nome della vincitrice di Ballando): “In realtà per me è stata una cosa che non mi aspettavo. Non penso di aver vinto perché sono la più brava, questo sicuramente no”.

“Vai Sabrina”, dice la conduttrice e allora la showgirl conclude: “Secondo me Arisa si è raccontata e quindi è stata la più amata. Ha messo avanti le sue fragilità, credo che sia stato questo”. E poco dopo il siparietto è continuato, con Mariotto che non lasciava parlare Mara Venier. A quel punto lei ha alzato la mano: “Posso? Avrei un ospite da far entrare! (Bruno Vespa, ndr)”. Giù a ridere.