Doveva essere la puntata di Domenica In dedicata alla finale di Ballando con le stelle e invece quella di oggi 19 dicembre si è trasformata in un continuo scontro tra i protagonisti in studio. Dopo le scintille tra Mara Venier e Sabrina Salerno, a battibeccare sono stati l’ormai ex concorrente di Ballando Morgan e il giudice Guillermo Mariotto. Tra i due il clime era già teso, a seguito di alcune dichiarazioni del cantautore milanese in diretta nello studio di Milly Carlucci.

“A volte i suoni rimbombano, è difficile sentire tutte le cose che dite”, ha detto il giudice del programma di Rai Uno. Quindi Morgan ha risposto: “In quella giuria ci sono persone che non giudicano la performance, ma danno i voti in base alla simpatia, all’antipatia oppure a questioni legate alla vita privata”. Intendeva forse Selvaggia Lucarelli? Ma andiamo avanti.

In seguito Morgan si è scagliato contro Mariotto: “Tu dai i voti in base al tuo umore e neanche ti accorgi di quello che succede. Si vede che si è fatto dei funghi particolari. Erano buoni?”, ha attaccato ancora il cantautore riferendosi evidentemente a quelli allucinogeni. Mara Venier è sbottata a ridere. Mariotto? Ha continuato a parlare senza freni, non curandosi delle frasi di Morgan: “Per me ha vinto tutto il programma, ha vinto la rete ammiraglia”.