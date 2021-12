Non poteva mancare, durante la finale di Ballando con le stelle, almeno una sfuriata di Marco Castoldi, in arte Morgan. Durante la puntata di ieri 18 dicembre, il cantautore milanese, dopo essersi sfidato per conquistare i voti sui social e aggiudicarsi il lasciapassare per l’ultima esibizione, si è scagliato contro i giudici. Al momento delle votazioni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli hanno infatti preferito Arisa. L’ex dei Bluvertigo a quel punto ha tuonato: “Se le votazioni non fossero ancora aperte direi quello che penso di Mariotto e Selvaggia“.

Poco dopo Arisa ha vinto anche la gara sui social, dunque Morgan ha perso la staffe: “Io faccio i complimenti ad Arisa, perché ci capisce contrariamente a questi due soggetti“, ha affermato in riferimento ai due giurati che non gli hanno dato il voto. Poi ha aggiunto: “Io ho fatto tanti esami nella mia vita: all’università, in conservatorio e due giudici come voi sarebbero immediatamente stati licenziati. Perché non avete la capacità di giudicare, non vi intendete di questa materia. Spero che la prossima edizione voi non ci siate, due giudici come voi andrebbero licenziati, dovete smettere di rubare lo stipendio, siete anti-artistici”.

A quel punto la conduttrice ha provato a calmare le acque ma Selvaggia Lucarelli ha tentato di replicare: “Io devo stare zitta?”. La padrona di casa, però, non ha dato seguito alle dichiarazioni della giurata ed ha proseguito facendo consegnare la coppa a Morgan ed invitando Arisa e Aldo Coppola – che sono stati poi i vincitori finali – a prepararsi per la gara successiva. “Sono felice di essermi sottratta a questo gioco molte puntate fa. E avevo ragione”, ha in seguito commentato Lucarelli sui social. Che si stesse riferendo proprio alla querelle con l’ex compagno?