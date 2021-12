Sabrina Salerno protagonista di un incidente ‘hot’ durante la finale di Ballando con le stelle andata in onda ieri 18 dicembre su Rai 1. Dopo l’esibizione sulle note di ‘All i want for Christmas is you’ di Mariah Carey, la concorrente è rimasta letteralmente attaccata al compagno Samuel Peron. I due hanno cominciato a ridere e a quel punto la Milly Carlucci ha capito ed è intervenuta. “Si è sganciato il corpetto, aiuto. Reparto sartoriale, accorrete, abbiamo bisogno di voi”, ha detto la padrona di casa. La coppia è uscita ed ha risolto tutto velocemente. E Guillermo Mariotto ha commentato: “Poteva essere un regalo di Natale… invece niente!”. La gara è poi proseguita con le altre esibizioni: a vincere l’edizione 2021 sono stati Arisa e Vito Coppola.