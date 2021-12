È uno dei leader del movimento no vax, negazionista della pandemia di Covid, eppure a casa sua si entra solo se si è vaccinati o testati. Sta facendo discutere la notizia della festa organizzata da Robert F. Kennedy jr nella sua tenuta in California la scorsa settimana. È Politico a svelare l’incoerenza del nipote 67enne di John F. Kennedy che, dopo aver preso parte a diverse manifestazioni No Green Pass – tra cui una anche a Milano, all’Arco della Pace – ha di fatto imposto l’obbligo di certificazione verde ai suoi ospiti.

“Non sono sempre il capo a casa mia“, si è giustificato Kennedy con Politico, scaricando la responsabilità delle procedure anti-contagio sulla moglie, l’attrice Cheryl Hines. Il leader no vax ha quindi aggiunto di non esser stato messo a conoscenza dei “requisiti” anti-Covid inseriti negli inviti al party, precisando che poi, non sarebbe stato effettuato nessun reale controllo sugli invitati. Certo è che almeno la famiglia ha provato ad arginare i deliri complottisti Robert F. Kennedy jr.