Si è tenuta ieri 18 dicembre su Rai 1 l’attesa finale di Ballando con le stelle 2021. In finalissima si sono scontrati Arisa e Vito Coppola contro Bianca Cascoigne e Simone Di Pasquale. Milly Carlucci ha quindi fatto partire il contatore fino a quando è stata decretata la vincitrice: Rosalba Pippa, in arte Arisa. “È vero?”, ha detto immediatamente la cantante stupita. “Non me lo aspettavo assolutamente, grazie per avermi fatto arrivare fino a questo momento. Grazie a Vito Coppola, grazie a tutte le persone che ho incontrato in questo posto incredibile. Grazie a tutti gli amici nuovi, ai giudici, alle maestranze della Rai, alla Rai e a te Milly”, ha affermato.

È seguita poi la consegna delle coppe da parte di Paolo Belli, Carolyn Smith e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. “Grazie a tutti”, ha urlato la campionessa finalmente felice. Finalmente sì, perché durante la puntata non è mancato un momento critico. Dopo una delle sue esibizioni, la giudice Selvaggia Lucarelli le ha chiesto quanti Festival di Sanremo avesse fatto ed Arisa ha risposto: “Otto e avrei voluto anche partecipare quest’anno in realtà, purtroppo però la mia canzone non è passata, capita“. A quel punto tutti vogliono saperne di più. Allora la giornalista ha preso nuovamente la situazione in mano: “Allora ti hanno fermato come i Jalisse (in polemica con il Festival per non essere stati ammessi per la 25esima volta consecutiva, ndr)”. Quindi la concorrente ha concluso: “I Jalisse l’hanno fatto una volta sola, io ne ho fatti otto, forse quest’anno hanno detto ‘pausa’”. Arisa ha infatti partecipato al Festival di Sanremo per sette volte come concorrente, una volta come co-conduttrice.