Una gru è caduta questa mattina, sabato 18 dicembre, su un palazzo di via Genova a Torino. Al momento le vittime sono tre; tre anche i feriti. La gru era in fase di montaggio e si è ‘afflosciata’ su sé stessa, finendo contro un palazzo all’altezza del civico 107. Secondo i vigili del fuoco, sotto la struttura metallica sarebbero finite diverse persone, gli operai impegnati in lavori di ristrutturazione e nel montaggio della gru e alcuni passanti: tre operai sono morti, un altro collega e i passanti sono rimasti feriti.