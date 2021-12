“L’Italia sta facendo uno sforzo enorme per sequenziare e creare una rete di laboratori. È evidente che deve essere fatto uno sforzo maggiore, con investimenti maggiori”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, parlando del sequenziamento delle varianti del Sars Cov2. “Il sequenziamento è parte integrante del controllo di come funzionano i vaccini e per non farsi sfuggire varianti. È pur vero che le prime le abbiamo identificate, i nuovi dati delle nuove flash survey mostreranno dei dati molto più avanti. Non nego l’evidenza, bisogna impegnarsi di più, quello che viene fatto è appena o poco più che sufficiente. Dovremmo raddoppiare se non addirittura triplicare i sequenziamenti che vengono fatti”