Paura per Sandra Hanks, sorella dell’attore Tom Hanks. Come riportato dal Messaggero Veneto, nella giornata di lunedì 13 dicembre è divampato un incendio nella sua casa di Polcenigo, in provincia di Pordenone. La causa? Probabilmente un cortocircuito della lavatrice. Fortunatamente l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio e le fiamme sono state confinate alla stanza adibita a lavanderia. Su Facebook, la donna ha ringraziato i vigili del fuoco: “Sono stati veloci e molto gentili”.

Sono ormai diversi anni che la sorella del doppio premio Oscar vive in Italia. Precedentemente ha vissuto a lungo alle Seychelles poi, dopo una vacanza in Friuli, si è innamorata di quei luoghi e insieme al marito Kevin Boyd ha deciso di ristrutturare una vecchia casa di campagna e ci si sono trasferiti definitivamente dal 2016. “Il popolo italiano è meraviglioso e mi sento fortunata a vivere qui. Lo spirito delle persone è straordinario”, aveva dichiarato lo scorso anno durante il lockdown.