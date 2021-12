Momenti di forte commozione nella serata di Sanremo Giovani, andata in onda mercoledì sera su Rai 1. Il cantante bolognese è stato chiamato sul palco per ricordare Lucio Dalla, amico e collega che proprio poche settimane prima di morire partecipò in gara al Festival di Sanremo. “Sono già emozionato adesso, figurati quando mi annuncerai per cantare, è quasi come se fossi un debuttante”, ha detto salendo sul palco dell’Ariston rivolgendosi ad Amadeus. Poi, il conduttore ha lanciato le immagini dell’esibizione di Dalla con Pierdavide Carone, sulle note di “Nanì“: era il 2012 e quell’anno c’era proprio Gianni Morandi a condurre Sanremo.

Neanche a dirlo, non è riuscito a trattenere le lacrime mentre guardava il filmato di Lucio Dalla che dirigeva l’orchestra mentre Carone cantava. “Sono passati dieci anni ed è l’ultima cosa che ha fatto Lucio“, ha detto Morandi al ritorno in studio, visibilmente emozionato, per poi puntare il dito al cielo. Immediata la reazione del pubblico, che è scoppiato in un fragoroso applauso con tanto di standing ovation. “Lucio Dalla era veramente un grandissimo amico, ha scritto anche canzoni per me”, ha aggiunto Gianni Morandi che è uno dei Big che parteciperà alla gara del prossimo Festival di Sanremo con la canzone “Apri tutte le porte” scritta per lui dall’amico Jovanotti.