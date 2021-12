“Se fossi rimasto sposato con Jennifer Garner, probabilmente berrei ancora“, così Ben Affleck durante un’intervista all’Howard Stern Show. Il divo americano ha spiegato di aver cominciato a bere anche perché il matrimonio con la madre dei suoi tre figli (Violet, Seraphina e Samuel) lo rendeva “infelice”. Si sentiva “in trappola” poiché non riusciva a lasciare i figli, ma allo stesso tempo non era felice.

Quindi beveva per non pensare. Una situazione complessa che lo ha trascinato nel vortice dell’alcolismo, come aveva raccontato anni fa sui social: “Sto combattendo per me stesso e per la mia famiglia”. Dopo 10 anni d’amore e il divorzio, finalizzato nel 2018, l’attore è tornato insieme ad una delle sue ex storiche: Jennifer Lopez. I due erano stati fidanzati dal 2002 al 2004, poi hanno vissuto distanti per diversi anni fino a quando, ad inizio 2021, sono tornati insieme. L’attore è rimasto in buoni rapporti con l’ex moglie, tanto che in occasione della celebrazione di Halloween, lo scorso novembre, hanno festeggiato Halloween tutti insieme. Con cinque bambini: i tre dell’ex coppia Affleck-Garner, e i due di J.Lo avuti insieme a Marc Anthony, i gemellini Emme e Max.