Mauro Corona è ormai tornato come ospite fisso a Cartabianca, il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Durante la puntata di ieri 14 dicembre, dopo una mezz’ora di confronto sui fatti della settimana, il filosofo e alpinista ha concluso il proprio intervento con un gesto che ha lasciato la conduttrice senza parole. “So che mi uccideranno”, ha esordito Corona esibendo poi il libro di Paolo Del Debbio, conduttore e giornalista in onda su Rete 4. Del Debbio, con il suo Dritto e rovescio, non è il diretto competitor di Cartabianca, che si scontra al martedì sera con Fuori dal coro di Mario Giordano, ma è pur sempre appartenente alla rete antagonista.

“Lo conosce questo uomo qui, no ? “, ha detto sorridendo Mauro Corona mentre mostrava il libro. “Come no, lo conosco. È quello dal quale ti sei andato subito a consolare quando non stavi a Cartabianca“, ha replicato Berlinguer in riferimento al periodo in cui la sua partecipazione al programma era stata sospesa. Ed ecco la scoccata finale del mattatore: “Se la moglie non te la dà più, cosa fai?“. “Ridono tutti in studio. Chiudiamola qui”, ha concluso la padrona di casa per poi salutare gli altri ospiti: il presidente della regione Veneto Luca Zaia (già in collegamento), il Professore Massimo Galli, il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi e il giornalista de La Verità Fabio Dragoni.