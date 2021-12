Ex tronista di Uomini e Donne ma anche ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Temptation Island Vip: è Ivan Gonzalez il protagonista di una ‘originale’ intervista rilasciata a Mtmad. Parlando della propria vita personale, il modello spagnolo si è lasciato andare ad alcuni dettagli intimi: “Tutte le volte che vado con una donna lo scoprono anche gli altri perché faccio cose particolari”, ha rivelato. Poi ha spiegato: “Ogni volta che lo faccio, il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa”.

Uno stato di ansia e ipocondria con il quale convive in diverse situazioni, non soltanto fra le lenzuola: “Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al giorno. Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani. Chi si allena con me dice che non sono a posto con la testa. Però non riesco a non farlo. Pensate che mi pulisco attentamente anche l’interno tra le dita e le unghie per disinfettarle“. Difficoltà che, non serve essere laureati in psicologia per comprenderlo, hanno un peso sulla vita presente e gli creano incertezze anche sul futuro: “Mi piacerebbe avere un figlio, ma anche su questo ho mille dubbi che non mi lasciano libero. Questa domanda mi gira in testa e non smetto di pensarci: ‘Riuscirò a diventare padre?’. Spero non ci siano problemi in questo”, ha infine concluso l’ex tentatore molto vicino a Valeria Marini.