I fan più accaniti lo stavano aspettando. E finalmente è arrivato: la Warner Bros ha rilasciato il trailer ufficiale (in italiano) del terzo capitolo della saga di Animali fantastici, Animali fantastici – I segreti di Silente. Per arrivare al tanto atteso trailer ci sono voluti anni: tra pandemia e la sostituzione in corsa di Johnny Depp, infatti, i tempi si sono allungati e l’iniziale “calendario”, che prevedeva l’uscita di un capitolo della saga ogni due anni, è stato disatteso. Ambientato negli anni Trenta, il terzo capitolo della pentalogia scritta da J.K. Rowling, affiancata da Steve Kloves, e diretta da David Yates uscirà ad aprile 2022.

video Youtube – Warner Bros. Italia