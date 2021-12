Spoiler. Anche se a non saperlo restano ormai solo gli abitanti di Alpha Centauri, è bene ribadirlo: spoiler. Tutto quello che segue lo è. Mr. Big (Chris Noth) muore nella prima puntata del sequel di Sex and the City (And just like that…) in onda su Sky. E muore d’infarto mentre sta facendo la cyclette. Per l’esattezza, John James Preston alias Mr.Big, muore appena finito di fare la cyclette, mentre si sta per fare una doccia. La scena, va da sé, ha lasciato sconvolti gli spettatori e fan della serie: il grande amore di Carrie (Sarah Jessica Parker), l’unico amore, uno dei personaggi chiave, amato persino quanto ‘colpevole’ di comportamenti odiosi, muore. “Così Mr.Big morì” . Ora, senza addentrarci troppo nella trama (abbiamo già detto molto), la notizia è che le azioni di Peloton, azienda che produce cyclette da casa super lusso compresa quella usata nella scena sono crollate in borsa: -11,3% il giorno dell’uscita della serie, -5% il giorno successivo . Questa la nota diramata dall’azienda con le dichiarazioni di Suzanne Steinbaum, cardiologa: “Sono sicura che i fan di Sex and The City siano rattristati dalla notizia che Mr. Big è morto per un attacco di cuore. Mr. Big ha vissuto quello che molti chiamerebbero uno stile di vita stravagante – includendo cocktail, sigari e grandi bistecche – ed era a serio rischio infarto poiché aveva avuto un precedente evento cardiaco nella sesta stagione della serie. Queste scelte di vita e forse anche la sua storia familiare, che spesso è un fattore significativo, sono state la probabile causa della sua morte. Andare in sella alla sua Peloton Bike potrebbe anche aver contribuito a ritardare il suo evento cardiaco”. La Peloton ha aggiunto inoltre di non essere a conoscenza di come sarebbe stata usata la bici nella serie “per ragioni di riservatezza”. Vero è che Miranda (Cynthia Nixon) dice esplicitamente come la cyclette non è affatto ‘responsabile’ della morte di Big ma sarà sufficiente per evitare che l’azienda intraprenda le vie legali?