Quando si tratta di libri sulla famiglia reale inglese “tutto fa brodo”. Meglio se ingredienti sono piccanti. Così il biografo Christopher Andersen tira fuori una relazione on line tra il principe William e Britney Spears. La storia virtuale risale a diversi anni fa (ma il ‘piatto’ è appetitoso anche oggi per le pagine rosa e i tabloid) e in Brother and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan lo scrittore ne racconta dettagli. “I due hanno cercato di stare insieme quando erano giovani”, ha detto Andersen a US Weekly. A quanto pare, il principe William era un ‘fan’ delle relazioni online perché, sempre stando allo scrittore, ne avrebbe avuta una “con Lauren Bush, la modella e la nipote del presidente Bush“. La storia però ci ‘insegna’ (una volta di più) che per una relazione online che diventa reale e stabile molte non si concretizzano mai e così è stato per William, oggi sposato con Kate Middleton. O magari è iniziata online anche con lei?