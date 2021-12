“La danza unisce le persone, in questo caso me e mio padre“. Sono le parole che Lara Castoldi, 8 anni, ha detto nella clip di presentazione di Ballando con le Stelle. La puntata di ieri 11 dicembre, una delle due semifinali, è stata all’insegna delle “sorprese”: ogni concorrente si è ritrovato a ballare con un proprio familiare. In realtà, nel caso di Morgan l’arrivo della figlia Lara non è stata una ‘carrambata’. I rapporti con la madre della bimba, Jessica Mazzoli, sono stati infatti interrotti e Milly Carlucci ha spiegato di aver parlato con entrambi i genitori prima di realizzare il sogno di Lara, che è quello di diventare ballerina. “Ho visto papà a Ballando con le stelle, è buffo ma tifo per lui, balla bene“, ha aggiunto la bambina nella clip. E Morgan ha detto con commozione di aver potuto passare molto tempo con lei: “Non la vedo da due anni”. L’esibizione sulle note di “Buonanotte Fiorellino”.