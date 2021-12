Oltre la vita patinata mostrata sui social, ce n’è anche una privata fatta di momenti non solo felici. È il caso di “The Ferragnez“, la serie uscita questa notte su Amazon Prime Video, che racconta tutti i retroscena e i segreti della coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez. La prima puntata, intitolata “It’s Christmas Time”, ha inizio con una seduta di terapia di coppia che è poi il filo rosso dell’intera narrazione. Un’occasione in cui il rapper e l’imprenditrice di successo, guardandosi negli occhi, cercano di mettere a fuoco le cose del loro rapporto che non li rendono felici. “La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui. Io sono più omogenea, raramente sono arrabbiata o giù”, confida al terapeuta Chiara Ferragni. “A volte facciamo troppe cose. Avrei più voglia di ritagliarmi degli spazi con lei da solo. Molte volte siamo attorniati da questo gruppo itinerante di persone. La famiglia, suoi amici, non miei. Io non ne ho di amici” controbatte Fedez, rimarcando anche la stanchezza che prova nell’essere sempre circondato dalla famiglia e dagli amici di lei. “Io quando ho dei problemi miei – continua il rapper – mi chiudo in me stesso e me li risolvo da solo. Cerco di non far pesare le mie problematiche sugli altri. Lei ha questo atteggiamento di voler dialogare forzatamente, di spronarmi al dialogo, quando io non ho voglia. E questa cosa non fa altro che richiudermi di più a riccio. Io sono una persona che si apre difficilmente”. Ferragni spiega che alle volte il marito è più permaloso e negativo di lei: “Per me l’idea di passare una giornata in casa con lui, che non parla e non so neanche perché o comunque è scaz**to, mi sembra stupido… Gli chiedo di parlarne”. “È difficile parlare con una persona che già dice che sono problemi inutili. Quindi sono permaloso, mi incaz** per cose inutili e dovrei parlare con te di problematiche che tu reputi inutili? Fammi capire: tu parleresti con una persona che reputa i tuoi problemi inutili?”, risponde Fedez. In lacrime, Ferragni cerca di spiegare al marito quanto il suo modo di agire la faccia sentire inutile e soprattutto esclusa dalla sua vita e dal suo mondo interiore: “Quando ti chiudi in te stesso e non mi vuoi parlare è la cosa peggiore che tu mi possa fare, mi sento esclusa e inutile nella tua vita”. “Mi dispiace, quando sto male non c’è la voglia di fare star male te. È che io sto molto male e ho bisogno di stare da solo. Mi dispiace che il mio star male ti faccia stare male”, si scusa Fedez.