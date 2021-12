È Antonella Mosetti la vittima dello scherzo de Le Iene andato in onda su Italia Uno il 7 dicembre. La showgirl romana è “vittima di Nicolò De Devitiis che, con la complicità dell’amico e pr Antonello Lauretti e un attore che si finge un manager di OnlyFans, le fa credere che potrà guadagnare cifre astronomiche puntando sul mercato estero. “25 mila euro a settimana? Magari… ce lo meritiamo. Perché ce lo meritiamo, capito? Quando ti meriti le cose e fai del bene, vedi? Torna”, dice Mosetti all’amico.

L’ex modella, che a ottobre ha confessato di aver aperto un canale professionale su Onlyfans per arrotondare, si lascia andare ad alcune confessioni hot. “Sono single da tre anni”, esordisce parlando con il manager. “Becco tutti fighi che sembrano grandi, 30, 35 anni, in realtà hanno 20, 22 anni. E dico: ‘Ma io con te che ci faccio? Ti do il latte?'”. Poi l’uomo le chiede: “Quali sono le richieste hot che ricevi su Onlyfans?“, allora lei risponde: “Posso fare una foto in cui si vede un po’ il seno, mutanda, calze a rete. Il capezzolo? In privato. Le foto che mi chiedono tanto sono dei piedi. Quelle con le scritte sulle te**e ancora no”. “Magari dovrai scriverti qualcosa addosso in cinese oppure ti chiederanno 10mila dollari, me la fai vedere una zi**a con la faccia?”. “Sì, sì. Mi faccio pure la transvaginale da sola… no scherzo. La faccia però… ho tanta paura, nel senso che io sono porca, non me ne frega un caz*o, però ho paura che qualcuno mi fa uno screenshot di un video“.

In seguito rivela: “Sai quanta gente mi ha detto: ‘Ti do 30mila subito, mi mandi un video privato che stai nuda sul letto e ti si vede tutta in video?’ Ma io in Italia posso rischiare? Sai quante volte vado al ristorante, mi arriva il messaggio: ‘Se vieni in bagno ti do 1000 euro’. Cioè, hai capito dove arrivano? Amò, nessuno mi prende sul serio. Gli uomini me se vogliono tutti chia***e in tutti i modi. Quello comunico”. Una consapevolezza “non indifferente”. Ma andiamo avanti. A quel punto Lauretti sottolinea che Antonella “non è una va**a, lei è porca solo con chi le piace” e lei ribadisce: “Se un uomo mi piace faccio proprio… eh! Mi travesto. Cioè se uno mi dice versati lo champagne tutto addosso, hai voglia! Ho fatto tutto. Se un uomo ti piace, lo fai”. Quindi il manager è convinto che sia lei quella giusta e si accordano per inserire i dati online. Cominciano le prime chiamate e le prime chat e lì l’ex gieffina e l’amico si accorgono di essere stati truffati dall’uomo appena uscito di casa: “Ho perso 2000 euro”, urla disperata guardando il conto. In realtà, ovviamente, è stato lo stesso Lauretti, il quale è in possesso delle password della ‘piattaforma hot’ dell’amica, a trasferire temporaneamente i soldi.

Lei è furiosa, ai tanti uomini che la chiamano replica così: “Mi sono entrati nell’Only Fans. Io sono famosa: non do il mio numero a tutti. Sono un personaggio famoso italiano, non faccio queste cose”. Quindi i due si dirigono insieme a Luigi – un amico di Antonello che aveva fatto da tramite – verso la casa del truffatore. “Sai che ci faccio con 2000 euro? Mi ci pulisco l’ascella. Ne voglio 3000. Io 2000 li faccio in un minuto di OnlyFans“, dice al ragazzo che sta guidando.

Una volta arrivata a casa del truffatore, Antonella lo insegue per picchiarlo: “Ti ammazzo di botte, ti uccido. Ti devo umiliare”, afferma. Poco dopo ecco che lo scherzo viene svelato. Mosetti è incredula: “Voi siete pazzi, io c’ho un’età”. “Ma che un’età, su Onlyfans stai a fa’ i numeri!”, le fa notare l’inviato de Le Iene. Allora lei conclude: “Eh so’ top, non faccio vedere niente e so’ top, scusate ma non sono come le altre. Perché ho aperto il profilo? Non lo faceva nessuno e l’ho fatto, tanto non sono nuda su OnlyFans. Basta con questo bigottismo“.