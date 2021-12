Agli appassionati telespettatori del Grande Fratello Vip 6 non sarà di certo passato inosservato il confronto tra Valeria Marini e Sophie Codegoni sull’igiene nella Casa di Cinecittà. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato con la new entry del reality e le ha fatto una rivelazione imbarazzante: “Il bidet me lo devo pulire io. La cacca nel bidet la devo pulire io”, ha esordito.

Poi ha spiegato: “Si perché ho trovato la cacca nel bidet. Quindi capite che, fidatevi… Qui dentro in questa casa ci sono altre persone con cui parlare di questo e non sono io”. Infine ha concluso: “Sono quattro i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche. Li so tutti i nomi e fidati che non sono io. L’unica pecca che ho è che lascio la camera disordinata”. Valeria Marini ha confermato il quadro squallido raccontato da Sophie. Gianmaria Antinolfi, invece, si è limitato ad un “Che schifo”.