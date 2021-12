Per settimane si è parlato dell’avventura di Dayane Mello all’interno del reality brasiliano La Fazenda. Per la modella 32enne erano stati mossi mari e monti dopo la vicenda del presunto stupro da parte del cantante Nego Do Borel (poi squalificato). Anche Le Iene si erano occupate del caso, riportando le dichiarazioni dell’avvocato di Dayane: “Non sembra lucida, una donna prova paura a parlare di quanto ha passato, possono volerci anni prima che comprenda ed elaborare quello che è accaduto”. Adesso Dayane è uscita. A raccontare la reazione della modella che per la prima volta ha visto le immagini de La Fazenda ci ha pensato l’amico e giornalista Gabriele Parpiglia in una diretta Instagram.

Pare, stando alle parole riportate da Fanpage, che l’ex gieffina abbia minimizzato la questione. Secondo la modella tutto quello che le è stato mostrato è stato definito come “fatto non grave“. “Non voglio aggiungere altro. Un gran peccato soprattutto in un momento del genere perché lei stessa poteva alzare la voce per tante donne. Avvertenza: io metto sempre la faccia, quindi per adesso decido di fermarmi qui”, ha dichiarato Parpiglia. E ancora: “Lo dico con molto dispiacere. Le lotte non sempre si vincono, soprattutto quando la vittima non capisce di essere una vittima, o forse parte di un sistema”. In seguito ha aggiunto: “Vi confermo quello che ho detto prima. Questa è la scelta e la presa di posizione di Dayane Mello ‘Non è successo nulla a La Fazenda’“.

Infine ha concluso: “Qualcuno ha scritto se lei ha rimosso le foto di Rosalinda (Cannavò, alias Adua Del Vesco, ndr). Sì lei ce l’ha con me, con la Cannavò e con Le Iene, con tutti. Ce l’ha anche con la sua ex agente. Grande rammarico, però tornando indietro rifarei tutto. Non ho cambiato idea su quello che è successo”. Anche Rosalinda ha scritto un tweet molto chiaro: “Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenze. Nulla mi fermerà mai… punto”.