Dopo gli scatti pubblicati qualche settimana fa dal settimanale Chi, sono stati numerosi i pettegolezzi su un presunto flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi. Adesso Stefano Rosso – compagno dell’ex Miss Italia e papà di Rania, nata nel 2016 – ha deciso di rompere il silenzio. Sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, si legge che Rosso avrebbe perdonato Francesca Chillemi per quelle foto, ma che in famiglia “c’è chi rumoreggia“.

Dunque pace fatta tra il figlio del patron del marchio Diesel e l’attrice siciliana? Sembra proprio di sì. A dir la verità lei non si è mai espressa sulle enigmatiche foto che hanno infiammato la cronaca rosa. Anzi. Di recente Chillemi ha pubblicato una foto del fidanzato accompagnata da un cuore. Insomma, tra lei e il divo turco solo un bel rapporto di lavoro, dovuto al nuovo progetto televisivo cui stanno partecipando insieme: le riprese della fiction dal titolo ‘Viola come il mare’ .