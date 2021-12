“Per anni la gente ha visto una persona in apparenza vivace, ironica. Ma io ero in una bolla. Prendevo delle medicine e non parlo di quelle che si prescrivono oggi, che sono molto più leggere. Parlo di medicine che, pur di allontanare la sensazione di panico, appianavano tutto. Piallavano ogni cosa, comprese le emozioni. Per esempio, non riuscivo più nemmeno a piangere. Molti dei miei ricordi sono offuscati, come dentro una nuvola”. A parlare così in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera è Paola Perego. Il racconto è duro, ha a che fare con gli attacchi di panico di cui Perego ha sofferto (e che ha raccontato nel libro ‘Dietro le quinte delle mie paure‘). Una frase, forte, che chi soffre di crisi di panico può ben comprendere: “La cosa più difficile da spiegare è la sensazione di essere a un passo dalla morte. Avevo sedici anni quando la provai per la prima volta e prima che iniziassi il percorso di guarigione, con l’analisi, l’ho sperimentata tante volte”. Una vita ‘segnata’, quella della conduttrice, che a lungo a combattuto con questi episodi ingestibili fino a che, dopo dieci anni di analisi, è riuscita a uscirne. E nella lunga intervista Perego, vicina al festeggiamento dei 40 anni di carriera, torna anche sull’episodio (la rubrica che parlava delle donne dell’Est) che le è costato molto caro, con dure accuse di sessisimo: “Penso che quelli siano stati in assoluto i giorni peggiori della mia vita professionale. Per settimane non sono uscita da casa e non solo perché la mia faccia era su tutti i giornali e in televisione, ma perché non sapevo come dire che non era così, che io non sono sessista né tantomeno razzista. Prima di tutto, quella era parte di una puntata già trasmessa da La vita in diretta. E poi quelli che mi hanno accusato più duramente hanno ammesso di non aver visto la puntata! Quella rubrica me la sono rivista più volte: io ho difeso le donne come faccio sempre”. Doverosa la domanda su Lucio Presta, che oltre a essere il marito di Paola Perego è anche uno dei manager più importanti dello spettacolo. L’ha aiutata? No. La conduttrice dice senza mezzi termini che semmai è stato il contrario anche se, precisa, “la gente non ci crede”.