Nego do Borel, il concorrente del reality brasiliano “A Fazenda“, è indagato per il presunto stupro di Dayane Mello, showgirl che ha partecipato all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“. Il cantante è stato squalificato ma la modella non ricorda cosa sia accaduto, non ha visto le immagini ed è ancora all’interno della trasmissione. I filmati, prima che venissero rimossi all’emittente Record Tv, mostravano l’approccio di Nego e il rifiuto della concorrente, ripetuto più volte: “Non posso, ho una figlia, non posso.” La telecamera poco dopo veniva spostata.

“Le Iene” al debutto sono volate in Brasile per occuparsi del discusso caso, dopo aver invaso i social è sbarcato anche in tv. L’inviata Roberta Rei prova a mettersi inutilmente sulle tracce del concorrente, Do Borel riesce a seminarli dichiarando di non voler rilasciare commenti. Posizione identica da parte dell’emittente tv che non fornisce alcuna dichiarazione, nessuno risponde alle domande della giornalista.

A parlare è però l’avvocato di Dayane Mello, della sua assistita non ha più notizie: “È folle. Portarla fuori dal reality non è possibile, nel contratto c’è una penale che deve pagare se esce dal programma ed è molto costosa. È come se fosse in una prigione, lei non ha visto i video di quello che è successo e non ha la percezione di quanto accaduto.”

Così la showgirl non può uscire, continua il suo percorso nel reality senza sapere cosa è accaduto e senza sembrare a suo agio: “Noi abbiamo il dovere di raccontarle cosa abbiamo visto perché lei non ricorda. Non sembra lucida, una donna prova paura a parlare di quanto ha passato, possono volerci anni prima che comprenda ed elaborare quello che è accaduto. Questa rete televisiva è molto machista, sappiamo che pensa queste cose delle donne e hanno una mentalità patriarcale. Sono cristiani evangelici”, ha spiegato l’avvocato della concorrente. L’emittente è di proprietà d Edir Macedo, uomo molto potente in Brasile e predicatore evangelico noto per le sue posizioni a dir poco estremiste legate alle discutibili pratiche della Chiesa universale del Regno di Dio di sua fondazione.