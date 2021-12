Dai sogni ricorrenti alle confessioni più intime, Alessia Marcuzzi e i suoi 5.2 milioni di follower hanno ormai un appuntamento fisso – ‘Alex in the box‘ – durante il quale la presentatrice risponde a tutte le curiosità. Davvero tutte. Durante l’ultimo appuntamento, l’ex conduttrice de Le Iene aveva rivelato: “Il posto più strano dove ho fatto l’amore? In aereo”. Quindi la domanda che si sono posti tutti è stata: con chi è accaduto?

Ci ha pensato Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, a rispondere al quesito. “Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un ex portiere di calcio, poi diventato suo fidanzato“, si legge sulla rivista che preferisce non fare i nomi. Ed ecco che il web ha avanzato alcune ipotesi. Tra queste la più plausibile porta il nome di Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea, compagno di Alessia Marcuzzi per cinque anni, dal 2003 al 2008. Sarà davvero lui? Alla prossima puntata.