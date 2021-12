Ancora una puntata di Alex in the box, l’appuntamento di Alessia Marcuzzi con i 5.2 milioni di fan che la seguono su Instagram. In cosa consiste? L’ex conduttrice di Mediaset dà la possibilità ai follower di porle alcune domande, di qualsiasi genere. Lei, con generosità e schiettezza, risponde facendo anche qualche intima rivelazione. Come quella di martedì 30 novembre, quando un fan le ha chiesto: “Il posto più strano dove hai fatto l’amore?” e lei ha risposto con la gif di un aeroplano. E poi ancora: “Ci fai vedere che intimo indossi??” e lei, con ironia, ha alzato il maglione e ha mostrato gli slip rossi che indossava sopra i leggings neri. Poi è sbottata a ridere.